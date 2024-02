Torino-Lecce LIVE dalle 19. Le formazioni ufficiali: Pellegri dal 1' insieme a Vlasic, la decisione su Krstovic

Parte la 25ª giornata di Serie A con Torino-Lecce che apre questo turno di campionato. I granata, dopo i due pareggi contro Sassuolo e Salernitana, vogliono ritrovare il successo per scavalcare, momentaneamente, il Napoli e dare l’assalto alla zona europea della classifica. Di contro, i salentini, reduci dalla netta sconfitta contro il Bologna al Dall’Ara, cercano punti importanti per continuare il buon campionato a metà graduatoria e non farsi risucchiare nella lotta per la salvezza.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata. Allenatore: Juric



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Oudin. Allenatore: D’Aversa