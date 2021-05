Dopo la vittoria per 3-0 contro la Juventus, iltorna in campo oggi per la 36a giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli fa visita aldi Davide Nicola, reduce dal pareggio contro il Verona e in cerca di punti importanti in chiave salvezza.dopo il successo dello scorso turno di campionato. Con una vittoria e una sconfitta della Juve a Sassuolo,per via degli scontri diretti a favore dopo il 3-0 dell’Allianz Stadium. Nei padroni di casa manca per squalifica Nkoulou, negli ospiti Saelemaekers oltre agli infortunati Ibrahimovic e Tonali., al Var c’è Aureliano.- Sfida numero 150 in Serie A tra Torino e Milan: finora il bilancio recita 61 successi rossoneri contro i 33 granata - completano il quadro 55 pareggi. Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Torino, senza subire alcun gol: non registra tre successi di fila in Serie A con i granata senza incassare reti dal 1979. Il Milan non batte il Torino in trasferta in Serie A dal dicembre 2012 (vittoria rossonera 4-2): nelle ultime sette sfide tra queste due squadre in Piemonte cinque pareggi seguiti da due vittorie granata. Il Torino è la squadra che ha pareggiato più gare (14) in questo campionato. Il Milan ha vinto 14 trasferte in questa Serie A: nella storia della competizione, ha fatto meglio solo l’Inter (15 nel 2006/07). Sono 17 i rigori tirati dal Milan: dal 2004/05 (cioè da quando Opta raccoglie questo dato), solo la Lazio (18 nel 2019/20) ne ha calciati di più in una singola stagione di Serie A.: Sirigu, Bremer, Lyanco, Buongiorno, Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez, Zaza, Bonazzoli. All.: Nicola.: Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.​