Torino-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: la scelta su Pulisic e Theo. Prima dal 1' per Elmas e Biraghi

Ilva aper rialzarsi dopo la cocente eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord: di fronte ai ragazzi di Sergio Conceiçao si parano i granata allenati da Paolo Vanoli, nell'ultima giornata sconfitti nel finale a Bologna per via di un autogoal di Biraghi. Biraghi che ha la sua prima chance da titolare a causa dell'indisponibilità di Borna Sosa, avrà dalla sua partereduce dalla smentita ufficiale sulle voci che lo volevano in rotta con l'allenatore. Per il Milan, che nelle ultime due ha battuto Empoli e Verona senza subire reti, campo storicamente ostico ma occasione per recuperare altri punti sul treno Champions, visti il pareggio della Lazio a Venezia e la sconfitta del Bologna a Parma. C'è Theo Hernandez, il protagonista in negativo della serata europea.

: Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. All. Vanoli.: Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.