LE FORMAZIONI UFFICIALI:

. Una gara importante, delicata, da non sbagliare per nessuna delle due squadre. Il Toro si presenta alla sfida forte di quattro partite senza sconfitte, comprese le ottime prestazioni contro Juve e Roma. Il ko del Benevento apre orizzonti salvezza interessanti ai granata, chiamati a rispondere al successo del Cagliari. Sarà difficile, però, provare a fermare il cammino di un Napoli che corre sempre più veloce: reduce da sette vittorie nelle ultime dieci, Gattuso vuole mettere pressione a Milan e Juve: vincendo, aggancerebbe le due formazioni, portandosi a -2 dall'Atalanta seconda.Nonostante i buoni risultati sotto la gestione Nicola, quella attuale resta, per il Torino, la peggior stagione a questo punto del campionato dal ritorno in A (2012-2013). I granata si affidano allo stadio di casa, dove hanno perso una sola volta nelle ultime 9 (2 vittorie, 6 pareggi). Il Napoli, invece, punterà sulla solidità difensiva: dopo dieci trasferte consecutive in cui avevano sempre subito gol, Meret e compagni hanno incassato due sole reti nelle ultime quattro lontano dal Maradona. Bilancio amaro per Gattuso contro il Torino: da allenatore, ha vinto una sola volta, pareggiandone tre e uscendo sconfitto in due occasioni. Sono 135 i precedenti: 34 vittorie granata, 55 pareggi e 46 successi partenopei.Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, BelottiMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; OsimhenAlleil fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di