Ultimo posticipo dellae nel match del lunedì ci si gioca la salvezza:si affrontano. I granata di Nicola, reduci dal ko interno con il Napoli, cercano il riscatto e tre punti per mettere margine sulla zona retrocessione. I crociati di D'Aversa, invece, arrivano da quattro sconfitte consecutive (cinque nelle ultime sei, completa un pareggio) e(-12 dal Cagliari con gli scontri diretti a sfavore).- Il bilancio recente è in perfetto equilibrio, con tre pareggi e tre vittorie per squadra. Per il Toro, però, c'è un record poco favorevole il lunedì: vinta solo una delle ultime dodici gare giocate in questo giorno, 3-1 alla Lazio nel dicembre 2017. Per il Parma, invece, c'è un altro problema: sono solo undici i punti conquistati contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica.Fischio d'inizio alle, su Calciomercato.com la diretta di: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Sanabria, Belotti.: Colombi; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Gervinho, Cornelius.​