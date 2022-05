Prima di tuffarsi nella preparazione della finale di Conference League, in programma il prossimo mercoledì 25 maggio contro il Feyenoord, la Roma di Josè Mourinho deve battere il Torino nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A per essere certa di centrare almeno il sesto posto in classifica che significa qualificazione in Europa League. Il pensiero è forse già alla prima finale europea dopo 31 anni, ma la formazione giallorossa è comunque avanti secondo i bookmaker: le quote del colpo esterno di Pellegrini e compagni vanno dall’1,99, al 2,05 passando per il 2,02. Più alto invece il successo dei granata offerto tra 3,39 e 3,50 mentre l’opzione pareggio sale tra 3,50 e 3,75.

Le due squadre si fanno preferire per la fase difensiva, ma nella gara di domani sera prevale l’Over 2.5 che oscilla tra 1,68 e 1,73 rispetto a un match con meno di tre gol, fissato tra a 1,99 e 2,02. Per quanto riguarda i marcatori, occhi puntati su Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino il prossimo 30 giugno e il cui rinnovo non è ancora sicuro. Un gol all’ultima casalinga del “Gallo” vale 2,20, mentre si gioca a 3,10 il timbro di Eldor Shomurodov, a cerca del secondo centro consecutivo dopo la rete del pari siglata nell’ultimo match casalingo contro il Venezia.