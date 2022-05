La Serie A va incontro la Roma e la aiuta in vista della finale di Conference League con il Feyenoord: con il Torino si gioca venerdì 20 maggio. L'Assemblea di Lega svoltasi oggi nella sede del Coni a Roma, ha accolto l'istanza del club giallorosso e ha deciso di anticipare la sfida con i granata, valevole per la 38ª e ultima giornata di campionato, al venerdì: questo consentirà alla squadra di Mourinho di guadagnare due giorni di riposo aggiuntivi in vista della partita di Tirana, in programma mercoledì 25 maggio alle 21.



CASINI - La conferma del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: "La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League. Le altre che giocheranno per l’Europa (Fiorentina-Juventus, Atalanta-Empoli e Lazio-Hellas Verona) rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata", riporta Calcio e Finanza.