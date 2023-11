Torino-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude l'undicesima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida con 12 punti in classifica, uno in più degli ospiti, reduci dal pareggio col Bologna in campionato e dalla vittoria ai rigori contro lo Spezia in Coppa Italia. Da dove invece i granata sono stati eliminati dal Frosinone dopo aver vinto a Lecce in Serie A.



Juric, in tribuna per squalifica, deve fare a meno di Schuurs, Djidji e Soppy. Confermata la coppia d'attacco Zapata-Sanabria.

Dall'altra parte Dionisi non può contare su Matheus Henrique, Obiang e Alvarez. A centrocampo trova spazio Thorstvedt.



FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Vojvoda; Zapata, Sanabria. All. Juric.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.