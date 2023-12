Non solo Bologna-Atalanta. Alle 15, il Torino di Ivan Juric ospita l’Udinese di Gabriele Cioffi. Sfida delicata per entrambe le squadre: i granata cercano il quarto risultato utile consecutivo (vittorie contro Atalanta ed Empoli e pareggio a Frosinone) per avvicinare la zona Europa, mentre i friulani vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione (attualmente a +1 dall’Empoli 18°), ritrovando un successo che manca dal 4 novembre – 0-1 a San Siro contro il Milan – unica vittoria, sino a ora, in campionato.