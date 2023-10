Non solo Sassuolo-Monza, la settima giornata di Serie A, in attesa dell’ultimo match tra Fiorentina-Cagliari, prosegue con Torino-Verona. La formazione di Juric arriva dalla sconfitta per 2-0 contro la Lazio nell’ultimo turno ed è chiamata a riprendere la marcia contro la squadra di Baroni, forte anche del positivo record personale del mister granata contro gli scaligeri (3 vittorie e un pareggio). Verona che, invece, dopo l’ottimo avvio stagionale condito da tre successi nelle prime tre partite tra tutte le competizioni, non è più riuscito a risalire la china, trovando un solo segno X e ben 3 sconfitte nelle successive sfide. Incontro che ci potrà raccontare qualcosa in più sulle ambizioni delle due società, alla caccia, in caso di affermazione, della zona Europa.



I PRECEDENTI - Contro gli scaligeri i granata vantano ottimi risultati: in 29 scontri disputati in Serie A, il club granata ha ottenuto 11 vittorie, 15 pareggi e solamente 3 sconfitte.