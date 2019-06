Pronti, partenza, via! Lunedì 1 luglio si apre ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2019, che si chiude lunedì 2 settembre. Calciomercato.com riepiloga gli arrivi e le partenze annunciati da tutti i 20 club di Serie A.



Atalanta

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: Gasperini (confermato).



Bologna

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: Mihajlovic (confermato).



Brescia

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: Corini (confermato).



Cagliari

ARRIVI: Oliva (c, Nacional).

PARTENZE:

Allenatore: Maran (confermato).



Fiorentina

ARRIVI:

PARTENZE: Edimilson Fernandes (c, Mainz).

Allenatore: Montella? (confermato).



Genoa

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: Andreazzoli? (nuovo).



Inter

ARRIVI:

PARTENZE: Vrsaljko (d, Atletico Madrid), Cedric Soares (d, Southampton).

Allenatore: Conte (nuovo).



Juventus

ARRIVI: Ramsey (c, Arsenal).

PARTENZE: Barzagli (d, ritiro).

Allenatore: Sarri? (nuovo).



Lazio

ARRIVI: Adekanye (a, Liverpool).

PARTENZE: Basta (d, svincolato).

Allenatore: Inzaghi (confermato).



Lecce

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: Liverani (confermato).



Milan

ARRIVI:

PARTENZE: Abate (d, svincolato), Bakayoko (c, Chelsea), Bertolacci (c, svincolato), Mauri (c, svincolato), Montolivo (c, svincolato), Zapata (d, svincolato).

Allenatore: Giampaolo? (nuovo).



Napoli

ARRIVI: Di Lorenzo (d, Empoli).

PARTENZE:

Allenatore: Ancelotti (confermato).



Parma

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: D'Aversa (confermato).



Roma

ARRIVI:

PARTENZE: De Rossi (c, svincolato).

Allenatore: Fonseca (nuovo).



Sampdoria

ARRIVI: Chabot (d, Groningen), Thorsby (c, Heerenveen).

PARTENZE:

Allenatore: Di Francesco o Pioli? (nuovo).



Sassuolo

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: De Zerbi (confermato).



Spal

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: Semplici (confermato).



Torino

ARRIVI:

PARTENZE: Moretti (d, ritiro).

Allenatore: Mazzarri (confermato).



Udinese

ARRIVI: Jajalo (c, Palermo).

PARTENZE:

Allenatore: Tudor (confermato).



Verona

ARRIVI:

PARTENZE:

Allenatore: Juric? (nuovo).