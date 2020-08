Pronti, partenza, via!. Dopodiché potranno essere tesserati solo i giocatori che erano già svincolati. Calciomercato.com riepilogaArrivi: Muratore (c, Juventus).Rientri: Pessina (c, Verona), Mattiello (d, Cagliari), Reca (d, Spal), Carnesecchi (p, Trapani), Radunovic (p, Verona).Partenze: Tameze (c, Nizza).Allenatore: Gasperini (confermato).Arrivi: Glik (d, Monaco), Ionita (c, Cagliari), Foulon (d, Waasland-Beveren).Rientri: Armenteros (a, Crotone).Partenze: Coda (a, svincolato), Gyamfi (d, Reggiana).Allenatore: Filippo Inzaghi (confermato).Arrivi: Vignato (a, Chievo).Rientri: Destro (a, Genoa), Calabresi (d, Amiens), Donsah (c, Cercles Bruges), Falcinelli (a, Perugia), Falletti (a, Club Tijuana), Paz (d, Lecce), Kinglsey (c, Cremonese).Partenze: Krejci (c, Sparta Praga).Allenatore: Mihajlovic (confermato).Arrivi:Rientri: Pinna (d, Empoli), Vicario (p, Perugia), Despodov (a, Sturm Graz), Farias (a, Lecce), Deiola (c, Lecce), Bradaric (c, Celta), Romagna (d, Sassuolo).Partenze: Ionita (c, Benevento), Pellegrini (d, Juventus), Mattiello (d, Atalanta).Allenatore: Di Francesco (nuovo).Arrivi:Rientri: Kargbo (a, Reggiana), Crespi (p, Gozzano), Viscovo (p, Fano), Garattoni (d, Imolese), Petris (c, Bisceglie), Giannotti (c, Rende), Romero (c, Partizani), Borello (a, Cesena), Nanni (a, Monopoli).Partenze: Maxi Lopez (a, Sambenedettese), Barberis (c, Monza), Jankovic (a, Spal), Armenteros (a, Benevento), Gerbo (c, Ascoli), Marrone (d, Verona), Curado (d, Genoa), Bellodi (d, svincolato).Allenatore: Stroppa (confermato).Arrivi: Amrabat (c, Verona).Rientri: Boateng (a, Besiktas), Eysseric (c, Verona), Illanes (d, Avellino), Cristoforo (c, Eibar), Dabo (c, Spal), Ranieri (d, Ascoli), Saponara (c, Lecce), Gori (a, Arezzo).Partenze: Badelj (c, Lazio).Allenatore: Iachini (confermato).Arrivi: Charpentier (a, Avellino).Rientri: Lapadula (a, Lecce), Gunter (d, Verona), Salcedo (a, Verona), Calò (c, Juve Stabia), Curado (d, Crotone), Parigini (a, Cremonese).Partenze: Perin (p, Juventus), Romero (d, Juventus), Goldaniga (d, Sassuolo), Ichazo (p, Danubio), Barreca (d, Monaco), Destro (a, Bologna), Sanabria (a, Betis), Soumaoro (d, Lille).Allenatore: Maran? (nuovo).Arrivi: Hakimi (d, Borussia Dortmund), Vagiannidis (d, Panathinaikos).Rientri: Joao Mario (c, Lokomovic Mosca), Dimarco (d, Verona).Partenze:Allenatore: Conte (confermato) o Allegri (nuovo)?Arrivi: Kulusevski (c, Parma), Arthur (c, Barcellona), Correia (a, Manchester City).Rientri: Pellegrini (d, Cagliari), Romero (d, Genoa).Partenze: Pjanic (c, Barcellona), Matuidi (c, Inter Miami), Muratore (c, Atalanta).Allenatore: Pirlo (nuovo).Arrivi: Escalante (c, Eibar), Akpa-Akpro (c, Salernitana).Rientri: Badelj (c, Fiorentina), Durmisi (c, Nizza), Wallace (d, Braga), Kiyine (c, Salernitana), Lombardi (c, Salernitana), Dziczek (c, Salernitana), Di Gennaro (c, Juve Stabia), Palombi (a, Cremonese), Rossi (a, Juve Stabia), Maistro (c, Salernitana), Adamonis (p, Sicula Leonzio), Gondo (a, Salernitana), Karo (d, Salernitana).Partenze: Kishna (a, svincolato).Allenatore: Simone Inzaghi (confermato).Arrivi: Kalulu (d, Lione).Rientri: Halilovic (c, Heerenveen).Partenze: Begovic (p, Bournemouth).Allenatore: Pioli (confermato).Arrivi: Osimhen (a, Lille), Rrahmani (d, Verona), Petagna (a, Spal).Partenze: Callejon (c, svincolato).Allenatore: Gattuso (confermato).Arrivi:Partenze: Kulusevski (c, Juventus).Allenatore: Liverani? (nuovo).Arrivi: Pedro (a, Chelsea).Partenze: Kalinic (a, Atletico Madrid), Zappacosta (d, Chelsea), Smalling (d, Manchester United), Bianda (d, Zulte Waregen), Fuzato (p, Gil Vicente), Cetin (d, Verona).Allenatore: Fonseca (confermato).Arrivi: Damsgaard (c, Nordsjaelland).Rientri: Verre (c, Verona).Partenze: Seculin (p, Chievo), Bertolacci (c, svincolato), Maroni (a, Boca Juniors), Barreto (c, NEC Nijmegen).Allenatore: Ranieri (confermato).Arrivi: Ayhan (d, Fortuna Dusseldorf).Rientri: Babacar (a, Lecce), Dell'Orco (d, Lecce), Frattesi (c, Empoli), Scamacca (a, Ascoli), Gravillon (d, Ascoli), Sala (d, Entella), Sernicola (d, Entella), Mazzitelli (c, Entella), Goldaniga (d, Genoa), Odgaard (a, Heerenveen), Ricci (a, Spezia), Marchizza (d, Spezia), Pierini (a, Cosenza), Broh (c, Cosenza), Adjapong (d, Verona).Partenze: Romagna (d, Cagliari).Allenatore: De Zerbi (confermato).Arrivi: Boloca (c, Fossano).Partenze: Marchizza (d, Sassuolo), F. Ricci (a, Sassuolo), Vitale (d, Verona), Di Gaudio (c, Verona), Ragusa (a, Verona), Nzola (a, Trapani).Allenatore: Italiano (confermato).Arrivi: Rodriguez (d, PSV Eindhoven).Rientri: Segre (c, Chievo).Partenze: De Silvestri (d, svincolato).Allenatore: Giampaolo (Torino).Arrivi: Molina (d, Boca Juniors).Rientri: Barak (c, Lecce), Opoku (d, Amiens), Perica (a, Mouscron), Sierralta (d, Empoli), Coulibaly (c, Trapani).Partenze: Fofana (c, Lens), Sema (d, Watford).Allenatore: Gotti (confermato).Arrivi: Cetin (d, Roma).Rientri: Vitale (d, Spezia), Di Gaudio (c, Spezia), Ragusa (a, Spezia), Marrone (d, Crotone), Casale (d, Venezia), Balkovec (d, Empoli), Henderson (c, Empoli), Crescenzi (d, Cremonese), Almici (d, Pordenone), Calvano (c, Juve Stabia), Cisse (a, Juve Stabia).Partenze: Amrabat (c, Fiorentina), Rrahmani (d, Napoli), Pessina (c, Atalanta), Verre (c, Sampdoria), Pazzini (a, svincolato), Adjapong (d, Verona), Eysseric (c, Fiorentina), Radunovic (p, Atalanta), Gunter (d, Genoa), Salcedo (a, Genoa), Dimarco (d, Inter).Allenatore: Juric (confermato).