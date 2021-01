Pronti, partenza, via! Lunedì 4 gennaio si apre ufficialmente la campagna trasferimenti invernale 2021, che si chiuderà lunedì 1 febbraio. Dopodiché potranno essere tesserati solo i giocatori che erano già svincolati prima di quel termine. Calciomercato.com riepiloga gli arrivi e le partenze annunciati da tutti i 20 club di Serie A.



Atalanta

Arrivi: Maehle (d, Genk).

Partenze:



Benevento

Arrivi:

Partenze:



Bologna

Arrivi:

Partenze:



Cagliari

Arrivi: Nainggolan (c, Inter).

Partenze:



Crotone

Arrivi:

Partenze:



Fiorentina

Arrivi:

Partenze:



Genoa

Arrivi: Vavro (d, Lazio).

Partenze:



Inter

Arrivi:

Partenze: Nainggolan (c, Cagliari).



Juventus

Arrivi:

Partenze:



Lazio

Arrivi:

Partenze: Vavro (d, Genoa).



Milan

Arrivi:

Partenze:



Napoli

Arrivi:

Partenze:



Parma

Arrivi:

Partenze:



Roma

Arrivi:

Partenze:



Sampdoria

Arrivi:

Partenze:



Sassuolo

Arrivi:

Partenze:



Spezia

Arrivi:

Partenze:



Torino

Arrivi:

Partenze:



Udinese

Arrivi:

Partenze:



Verona

Arrivi:

Partenze: