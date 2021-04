Si apre con tre anticipi molto importanti in chiave salvezza la 33a giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola delle partite analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



GENOA – SPEZIA Sabato 24/04 h. 15.00

MANGANIELLO

DI IORIO – MUTO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: TEGONI



37' - Ammonito Nzola per una sbracciata ai danni di Biraschi molto simile a quella sanzionata prima.



32' - Ammonito Pandev per una gomitata su Sena nel tentativo di proteggere palla. Era diffidato e verrà dunque squalificato per un turno dal giudice sportivo.



28' - Gol annullato dal Var a Pandev. Nessuna irregolarità da parte del macedone, ma è Destro a colpire Provedel in area e a impedire al portiere di intervenire sulla conclusione. Grandi proteste dei giocatori del Genoa, ma la decisione è condivisibile.



18' - Ammonito Criscito per un brutto intervento ai danni di Vignali in scivolata.



1' - Ammonito Terzi. Perde palla e stende Pandev in posizione defilata vicino all'area di rigore. Chiedono timidamente il rosso per fallo da ultimo uomo i giocatori del Genoa, ma è giusta la decisione dell'arbitro.



PARMA – CROTONE Sabato 24/04 h. 18.00

RAPUANO

COLAROSSI – FIORE

IV: SERRA

VAR: PICCININI

AVAR: PASSERI



SASSUOLO – SAMPDORIA Sabato 24/04 h. 20.45

GARIGLIO

GIALLATINI – VONO

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO