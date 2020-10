sta colpendo, purtroppo con sempre più costanza, non solo il nostro paese, ma di conseguenza anche la nostraDall'inizio della pandemia sono infatti tantissimi i calciatori del nostro campionato chEcco nella nostra gallery la situazione in continuo aggiornamento, caso per caso.: Marco Sportiello (già guarito); Pierluigi Gollini (già guarito); Duvan Zapata (già Guarito); Marco Carnesecchi (positivo e in isolamento).