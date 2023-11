La sosta per le nazionali è da sempre un momento nevralgico per il mercato ma non solo per lo sviluppo delle trattative in entrata e per allargare contatti e collaborazioni in vista delle sessioni di gennaio e di quella estiva successiva di calciomercato. Le settimane di pausa servono anche per studiare, proseguire, programmare anche il piano di consolidamento della rosa, con prolungamenti di contratti che possono andare ad incidere sulle scelte future delle società. Ma come sono messe, a livello contrattuale le nostre società? In quanti sono a rischio?



2024 E 2025 - Calciomercato.com ha analizzato lo status delle 20 rose di Serie A prendendo in considerazione i giocatori il cui contratto, per una motivazione o per un'altra, è in scadenza al 30 giugno 2024 o al 30 giugno 2025. Perché queste date? Perché si tratta di quei calciatori per cui, nel primo caso, la prossima sessione invernale potrà rappresentare l'ultima occasione per incassare qualcosa da un'eventuale cessione e scongiurare il rischio di un addio a parametro zero, oppure nel secondo caso, l'ultima sessione in cui la cessione potrà essere fatta a prezzo pieno o anche in prestito (di 6 mesi) prima di entrare ufficialmente nell'ultimo anno di contratto.

Ecco la situazione di tutte le 20 squadre di Serie A , caso per caso, per un totale di 283 giocatori il cui futuro è tutto da scrivere o che si deciderà nei prossimi 18 mesi.