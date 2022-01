L'ombra del Covid-19 sul calcio e sulla Serie A, che il 6 gennaio riparte dopo la sosta natalizia. L'aumento dei casi anche tra i calciatori condiziona le scelte degli allenatori: Calciomercato.com riepiloga tutte le positività al coronavirus, squadra per squadra.



ATALANTA, 2 positivi nel gruppo squadra: nomi non specificati.



BOLOGNA, 4 giocatori positivi: Hickey, Viola, Dominguez e Molla.



CAGLIARI, 1 giocatore positivo: Nandez.



EMPOLI, 3 giocatori positivi nel gruppo squadra: nomi non specificati.



FIORENTINA, 2 giocatori positivi: nomi non specificati.



GENOA, 2 giocatori positivi: Criscito e Serpe.



INTER, 3 giocatori positivi: Dzeko, Cordaz e Satriano.



JUVENTUS, 4 giocatori positivi: Arthur, Chiellini, Pinsoglio, De Winter.



LAZIO, nessun giocatore positivo.



MILAN, nessun giocatore positivo.



NAPOLI, 3 giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas. In isolamento per contatto con positivo: Malcuit e Petagna.



ROMA, 2 giocatori positivi: uno è Borja Mayoral, l'altro nome non specificato.



SALERNIANA, 6 giocatori positivi: nomi non specificati.



SAMPDORIA, 2 giocatori positivi: Augello e Falcone.



SASSUOLO, 2 giocatori positivi: nomi non specificati.



SPEZIA, 4 giocatori positivi: Hristov, Kovalenko, Nzola e Manaj.



TORINO, 4 giocatori positivi: Verdi e altri tre nomi non specificati.



UDINESE, nessun giocatore positivo.



VENEZIA, 2 tesserati positivi: nomi non specificati.



VERONA, 1 giocatore positivo: Magnani.