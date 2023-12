La CAF, confederazione calcistica africana, ha reso note le liste dei pre-convocati per la Coppa d'Africa 2024, che prenderà il via il 13 gennaio e terminerà l'11 febbraio. Ogni nazionale partecipante ha dovuto consegnare, entro lo scorso 14 dicembre, un elenco di 55 nomi, dai quali emergeranno poi entro i 27 giocatori che finiranno sulle liste definitive, da consegnare entro il 3 gennaio.



La prima notizia è la chiamata di Ismael Bennacer da parte dell'Algeria, nonostante il lungo infortunio che ha tenuto ai box il centrocampista del Milan, ma sono tanti i calciatori della Serie A pre-allertati per la coppa: scoprite tutti i nomi nella nostra GALLERY.