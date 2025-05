Serie A, tutti i verdetti della stagione 2024/25

Emanuele Tramacere

7 minuti fa



La stagione 2024/25 della Serie A volge al termine e con essa un'annata che, rispetto al recente passato, ha regalato a tutti gli appassionati del calcio italiano un campionato combattutissimo fino all'ultimo in praticamente tutti i propri verdetti.



Scudetto, retrocessione, corsa Champions League, corsa Europa League, corsa Conference League e piazzamenti validi per la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26, sono tante le sentenze arrivate soltanto con l'ultima giornata disponibile, la numero 38.







I VERDETTI - Che cosa ci ha detto questa Serie A? Ecco tutti i verdetti di fine stagione. Ancora in ballo ci sono un posto Champions, un posto Europa League, un posto Conference League, due slot che porteranno alla retrocessione e uno slot per un piazzamento fra le prime otto della Coppa Italia.



SCUDETTO: Napoli



POSTI CHAMPIONS: Napoli, Inter, Atalanta



POSTI EUROPA LEAGUE: Bologna



PRIMI 8 POSTI PER LA COPPA ITALIA: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Lazio e Bologna (che sarà testa di serie numero 1 avendo vinto la Coppa 2024/25).



RETROCESSIONE IN SERIE B: Monza