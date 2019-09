Il programma odierno della quarta giornata di Serie A viene inaugurato dalla sfida della “Dacia Arena” tra Udinese e Brescia. Entrambe in cerca di riscatto dopo i rispettivi ko con Inter e Bologna e alla ricerca di punti per abbandonare le zone basse della classifica. Sfida particolarmente delicata per l'allenatore delle Rondinelle Eugenio Corini, finito già nel mirino del presidente Cellino dopo la rimonta subita nell'ultimo turno. Ancora out Balotelli, mentre la formazione di Tudor non potrà contare sullo squalificato De Paul.