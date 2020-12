Allesi apre la dodicesima giornata di. Alla Dacia Arena, l', reduce da tre vittorie consecutive, attende il, che sabato, contro lo, ha ottenuto il primo successo stagionale in Serie A. Due squadre in forma, quindi, che hanno lo medesimo obiettivo: quello della salvezza.Sette gol fatti nelle ultime 3 partite per gli uomini di, che sono decimi, con 13 punti, e hanno la possibilità di portarsi a meno 1 dalla Lazio nona; i ragazzi di, invece, hanno realizzato il 40% dei gol stagionali contro lo Spezia nell'ultimo turno: ne hanno fatti 10 in tutti, 4 sono arrivati con i liguri.Rodrigo, numero 10 dei friulani, ha segnato i 3 suoi gol in A nella mezzora centrale del match; Junior, invece, arriva da una doppietta, con due dei suoi tre gol stagionali arrivati nel primo tempo.Musso; Becão, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski. All. GottiCordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, S. Molina, Petriccione, Messias, Reca; Riviere, Simy. All. Stroppa​