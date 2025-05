Getty Images

La Fiorentina ha un solo obiettivo: battere l'Udinese nella 38esima giornata per sperare in quella che sarebbe un'incredibile qualificazione in Conference League. I viola non sono padroni del loro destino, ma devono sperare anche nel successo del Lecce contro la Lazio. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria ai danni del Bologna, mentre l'Udinese da due sconfitte consecutive.

: Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Atta, Zemura; Lucca, Davis. All. Runjaic.: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.