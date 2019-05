Contro l'Inter ha segnato il suo primo gol in Serie A, quando giocava con il Carpi. Domani Kevin Lasagna, ora nelle fila dell'Udinese, si candida per dare un altro dispiacere ai nerazzurri: è lui il marcatore più probabile dei friulani e una sua rete sul tabellone Microgame è data a 4,20, così come quella di Okaka. Per l'Inter, invece, in assenza di Icardi (destinato a partire dalla panchina) il pericolo numero uno si chiama Lautaro Martinez, dato a 2,45 per una rete. Quanto al pronostico sul match, la squadra di Spalletti è favorita 1,70 per un successo che vale oro nella corsa Champions. Importantissima la vittoria anche per i padroni di casa, ancora nella zona rischio della classifica e dati a 4,80. Il loro ultimo successo sull'Inter, in casa e in campionato, risale al 2013. Infine, si punta a 3,90 sul pareggio.