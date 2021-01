ALLA FINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN

L'in campo in contemporanea con il, in vista del derby di Coppa Italia di martedì sera, e in casa dell', reduce dal pareggio contro l'. Momento positivo per i nerazzurri, che hanno vinto con merito il derby d'Italia contro la Juventus, e sono a meno tre dai cugini rossoneri; di fronte l'oggetto del desiderio Rodrigo, numero 10 dei friulani, trascinatore dei bianconeri e tra i preferiti di Conte per rinforzare la mediana.- ​L'Udinese ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe ufficiali (2 pareggi, 4 sconfitte), segnando solo due gol nell'arco delle ultime cinque partite casalinghe. L'Inter, che ha il miglior attacco della Serie A, è la squadra più prolifica in trasferta, con una media di 2,22 gol a partita.- Robertoha segnati entrambi i suoi gol in questa stagione nelle ultime 4 partite, con l'ultimo arrivato prima del minuto di gioco; Romelu, invece, ha realizzato gli ultimi 5 gol ufficiali dopo l'ora di gioco.