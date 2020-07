La Juventus ha le porte spalancate verso il nono scudetto consecutivo e, se l’Inter non dovesse fare punti con la Fiorentina, potrebbe scrivere la parola fine a questo campionato già vincendo con l’Udinese. Impresa nettamente alla portata dei bianconeri, i friulani sono reduci da un pareggio e due sconfitte e, in casa, nelle ultime cinque partite, non hanno mai vinto. Il pronostico degli esperti è a senso unico, la vittoria dei padroni di casa vale 5.50, mentre il successo della Juventus si gioca appena a 1.60, con il pareggio a 4.00. Anche gli scommettitori sono certi del successo juventino, il 95% ha puntato sul segno 2 nel match. Ronaldo ha agganciato Immobile nella classifica cannonieri, a quota 30 reti stagionali, ma probabile che arricchisca il suo bottino segnando ai friulani, idea a 1.70. Sul tabellone marcatori potrebbe finire anche Dybala, a 2.25.