Dopo la vittoria nel big match contro il, dopo il tris rifilato inallo, torna in campo la, alla ricerca dell'ottava vittoria, su otto partite, in. Di fronte, alle 18, ldi Velazquez e dell'ex Mandragora, passato in estate dal club piemontese a quello friulano, alla ricerca di una vittoria casalinga contro la Vecchia Signora che manca dall'aprile 2010.- Laè la squadra contro cui l'Udinese ha perso più partite in Serie A: 59. In quattro delle ultime 8 sfide contro l'in Friuli, la Juve ha segnato almeno 4 gol, 11 nelle ultime 3. Inoltre, la squadra di Allegri, nell'anno solare 2018, non ha mai perso in trasferta: è l'unica squadra in tutte le competizioi tra quelle presenti nei top 5 campionati europei.- Pauloha nell'Udinese la squadra contro cui ha realizzato più marcature multiple: tre doppiette.