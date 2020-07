Vincere per allontanare lo spettro della lotta salvezza o per interrompere la crisi e tenere il passo dell'Atalanta: alle 21.45 alla Dacia Arena si affrontano Udinese e Lazio per il 33esimo turno di Serie A. I bianconeri di Gotti, a quota 35 punti, vogliono ritrovare il successo dopo il ko interno con la Samp e tenere a distanza il Lecce terzultimo (29). In caduta libera invece i biancocelesti di Inzaghi, che con tre ko consecutivi sono crollati a -8 dalla Juve sono stati raggiunti dall'Inter e momentaneamente scavalcati dall'Atalanta al secondo posto.



STATISTICHE E PRECEDENTI - 82esima sfida in Serie A tra le due squadre e il bilancio è in favore della Lazio: 38 vittorie, 19 pareggi e 24 sconfitte. L'Udinese, inoltre, ha perso tutte le ultime sette partite di campionato con i biancocelesti e ha perso cinque delle ultime sei sfide interne contro la Lazio (un pareggio). Due vittorie nelle ultime 13 giornate di campionato (5 pareggi, 6 sconfitte): solo il Brescia ne ha ottenute di meno (1) e solo Brescia, Torino e Spal hanno ottenuto meno punti in questo parziale (7). La Lazio deve interrompere la serie di tre sconfitte consecutive: l'ultima volta in cui i biancocelesti hanno ottenuto una striscia negativa più lunga è stata nel maggio 2009 (4).



Fischio d'inizio ore 21.45, su Calciomercato.com la diretta di Udinese-Lazio.



FORMAZIONI UFFICIALI



Udinese: Musso; De Maio, Nuytinck, Becao; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.



Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.​





