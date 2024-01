LIVE Udinese-Lazio, formazioni ufficiali: Isaksen dal 1' con Castellanos. La decisione su Samardzic

Redazione CM

Udinese e Lazio si affrontano al Bluenergy Stadium (ore 15) per la 19ª giornata di Serie A. I friulani di Gabriele Cioffi, 17 punti, hanno ritrovato il successo contro il Bologna con un netto 3-0 e cercano il quarto risultato utile consecutivo per risalire la classifica. I biancocelesti di Maurizio Sarri, 27 punti, vanno a caccia della terza vittoria di fila per rilanciarsi nella lotta europea e prepararsi al meglio al derby di Coppa Italia contro la Roma.



UDINESE-LAZIO Domenica 7 gennaio 2024, ore 15 (diretta streaming DAZN)



FORMAZIONI UFFICIALI



Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Masina; Pereyra; Lucca.



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.