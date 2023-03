Dopo i sorteggi di Champions e i discorsi sul cammino in Champions League, il Milan si tuffa nella Serie A prima della sosta e affronta l’Udinese alla Dacia Arena. Reduce dall’1-1 contro la Salernitana, la squadra di Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez e si affida al ritorno in campo del totem Ibrahimovic per strappare tre punti pesantissimi nella corsa al quarto posto. Calcio d’inizio alle 20:45.



NUMERI - I rossoneri al momento occupano il quarto posto con 48 punti, a -1 dalla Lazio e a +1 dalla Roma, in attesa di capire le sorti della Juventus (alle prese con il nodo penalizzazione). Conquistando i tre punti, Pioli potrebbe guadagnare punti pesanti sulle altre squadre coinvolte nella lotta Champions in virtù degli scontri diretti di domenica, con il derby di Roma e il derby d’Italia. Contro i friulani, il Milan ha collezionato 42 vittorie, 36 pareggi e 17 sconfitte in 95 gare giocate. La squadra di Sottil è tornata alla vittoria contro l’Empoli, nell’ultimo turno di Serie A.