LIVE Udinese-Milan, formazioni ufficiali: Giroud e Adli dal 1', la decisione su Samardzic

Redazione CM

Udinese e Milan si affrontano alle 20.45 al Bluenergy Stadium nella 21ª giornata di Serie A: i friulani provano a tornare al successo dopo il punto conquistato a Firenze per allontanarsi dalla zona retrocessione, i rossoneri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per mettere pressione a Inter e Juventus e consolidare il terzo posto. Stefano Pioli cerca la 100ª vittoria in campionato sulla panchina del Diavolo e il primo successo contro Gabriele Cioffi (nei tre precedenti: due pareggi e sconfitta a San Siro nella gara d'andata di questa stagione).



UDINESE-MILAN Sabato 20 gennaio 2024 (ore 20.45)



FORMAZIONI UFFICIALI



Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.