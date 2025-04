Udinese-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: gioca Jovic! C'è la difesa a 3, bianconeri con Lucca unica punta

Getty Images

Si apre al Bluenergy Stadium la 32esima giornata di Serie A: l'di Kosta Runjaic, reduce da 3 sconfitte consecutive di cui l'ultima in casa del Genoa, ospita il, che si gioca le residue speranze di rientrare nel treno Europa dopo il pareggio in rimonta a San Siro contro la Fiorentina. I friulani sono, con Torino e Genoa, tra le squadre che si sono guadagnate un finale di stagione senza patemi: mancano Thauvin, Sanchez e Davis in attacco, ma Lucca cercherà ugualmente il goal che manca dal discusso rigore di Lecce. Nel Milan out Gimenez e novità di modulo con la difesa a tre e il tridente Pulisic-Jovic (che vince il ballottaggio con Abraham)-Leao.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Udinese-Milan in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. All. Runjaic.: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao.