, che apre la domenica della 36esima giornata di campionato, è una partita che poco ha da dire in ottica classifica: friulani già ampiamente salvi, brianzoli già aritmeticamente retrocessi dopo tre stagioni di permanenza in Serie A. Sarà l'occasione di vedere in campo qualche volto nuovo in vista del 2025/26: da una parte Rui Modesto, dall'altra Omari Forson. Nel frattempo Runjaic e Nesta devono fare i conti con le rispettive infermerie, dalla quale rientra Lucca per la panchina.

: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstrom, Payero, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic.: Pizzignacco, Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari. All. Nesta.