Non si giocherà la 27° giornata inizialmente in programma, non si recupereranno le tre partite della 25° giornata. Il prossimo week-end sarà riservato alle sei partite rinviate lo scorso fine settimana, valevoli per la 26° giornata. Sono da poco ufficiali gli orari delle sfide in programma. Non si gioca al sabato, dieci squadre in campo la domenica e due (Sassuolo-Brescia) il lunedì. Domenica alle 20.45 il big match tra Juve e Inter, mentre Milan-Genoa è stata anticipata alle 15.00. Di seguito il programma completo con le rispettive tv:



PARMA-SPAL domenica ore 12:30 Dazn

MILAN-GENOA domenica ore 15 Dazn

SAMPDORIA-VERONA domenica ore 15 Sky

UDINESE-FIORENTINA domenica ore 18 Sky

JUVENTUS-INTER domenica ore 20:45 Sky

SASSUOLO-BRESCIA lunedi ore 18:30 Sky



Ufficializzati anche i recuperi del 25° turno, ad eccezione di Inter-Sampdoria, che sarà riprogrammata nella prima data utile. Di seguito il resto del programma:



ATALANTA-SASSUOLO 18 marzo ore 18.30 Sky

VERONA-CAGLIARI 18 marzo ore 18.30 Dazn

TORINO-PARMA 18 marzo ore 18.30 Sky