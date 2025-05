Serie A, ufficiale: Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano venerdì, l'eventuale spareggio lunedì, le date delle altre partite

Dopo una mattinata di discussioni, laha preso la sua decisione sul calendario dell'ultima giornata del massimo campionato, che dovrà emettere ancora tanti, per lo Scudetto, la qualificazione a Champions League, Europa League, Conference League e per la salvezza., mentre l'eventualesarebbe giocato lunedì 26 alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Al momento la classifica recita Napoli 79 punti e Inter 78.Da una parte c'era ilcapolista, che voleva giocare sabato, dall'altra parte invece l', che chiedeva di giocare giovedì in modo da avere più tempo per preparare laa Monaco di Baviera. Poi c'era la posizione di Dazn, che trasmette le partite e che puntava alla disputa delle partite il venerdì. E venerdì sarà.

, gare in cui si intrecciano la lotta per l'accesso all'Europa e quella per la salvezza,, mentre le restanti due gare libere da incastri obbligatori () saranno spalmate sul weekend.(in aggiornamento)