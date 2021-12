La Lega Serie A ha annunciato anticipi e posticipi con rispettiva programmazione televisiva delle prime 4 gare del girone di ritorno che andranno in scena a partire dal 6 gennaio e fino alla sosta programmata dal 24 gennaio.



I BIG MATCH - Il giorno della Befana il primo big match sarà Milan-Roma (in diretta su Dazn) e andrà in scena alle 18.30, mentre il secondo, Juve-Napoli (Dazn) sarà il posticipo delle 20.45. Roma-Juve del 9 gennaio (Dazn) andrà in scena alle 18.30 mentre Inter-Lazio (Dazn) sarà il posticipo delle 20.45. Per la terza giornata Atalanta-Inter (Dazn) andrà in onda dalle 20.45, mentre lunedì alle 18.30 (Dazn) ci sarà Milan-Spezia. Infine per la 4a giornata Lazio-Atalanta (Sky e Dazn) sarà l'anticpo delle 18.45 di sabato 22, mentre Milan-Juventus chiuderà la giornata alle 20.45 (Dazn).



ECCO TUTTO IL CALENDARIO COMPLETO CON LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA (le gare Sky sono disponibili anche su Dazn)