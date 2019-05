Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della FIGC la federcalcio ha confermato le decisioni prese all'interno del Consiglio Federale che si è svolto oggi a Roma. Un consiglio importante anche e soprattutto perché all'ordine del giorno c'era la decisione finale sulle date di apertura e chiusura delle prossime due sessioni di calciomercato.



LE DATE - Come confermato dal presidente federale Gravina il prossimo mercato estivo prenderà il via 1 luglio 2019 e terminerà il 2 settembre 2019. Per quanto riguarda il prossimo mercato invernale, invece, pernderà il via il prossimo 2 gennaio 2020 e terminerà il 31 gennaio 2020.



IL COMUNICATO - "Il presidente federale - si legge - ha annunciato che le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale"