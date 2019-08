. Se la Premier League cesserà le trattative in entrata giovedì 8 agosto, Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue One andranno avanti fino al 2 settembre. Ultimi 30 giorni, dunque, a disposizione di tutte le squadre del nostro campionato per aggiustare la rosa.In casa Juve la necessità è quella di sfoltire, soprattutto in attacco. Dopo la partenza di Kean, i bianconeri devono risolvere la grana, ampiamente fuori dal progetto di Maurizio Sarri. Da valutare, invece, le situazioni legate ae soprattutto, possibile pedina di scambio nell'affare. Il belga potrebbe essere l'uomo giusto qualora Paratici riuscisse a portare a termine due cessioni in attacco. A centrocampo, invece, sembra complicato il sogno: in uscita ci sonoe soprattutto, diretto all'Arsenal.L'obiettivo numero uno dei nerazzurri è, da tempo, il doppio attaccante. L'inserimento della Juve ha terribilmente complicato l'opzione, già complessa in precedenza. L'altro nome caldo è quello di, per il quale c'è però ancora distanza con la Roma, che non lascia partire il bosniaco a meno di 20 milioni. Le alternative rispondono ai nomi di. Per il resto, la rosa di Conte appare completa: sistemato(vicinissimo al Cagliari), andrà risolta la granaSfumato Pépé, che ieri è stato ufficializzato dall'Arsenal, il Napoli continua ad inseguire il grande colpo. Il sogno resta, tornato però ad allenarsi regolarmente con il Real Madrid, che potrebbe anche tenerlo in rosa specie dopo il pesante ko di Asensio. Più fattibile, invece, la pista che porta a, attaccante del Psv Eindhoven. In uscita c'è invece, vicino al Torino.Con l'arrivo di Leao e quello di Duarte, il Milan ha sostituto Patrick Cutrone e ha trovato il difensore che cercava. La priorità, ora, è la seconda punta: in pole, specie dopo l'incontro di ieri con l'agente in sede, c'èdell'Atletico Madrid, con cui i rossoneri avevano un accordo - poi sfumato - nelle scorse settimane. L'altra urgenza, per Maldini e Boban, è sfoltire la rosa:è in uscita, così come sulla fascia sinistra partiranno due traPer i giallorossi, invece, la priorità riguarda la difesa. Gianluca Mancini, infatti, non basta, e Petrachi è alla ricerca di un altro centrale dopo gli addii di Marcano e soprattutto di Manolas. Il preferito è, ma trattare con il Tottenham appare complicato. Le alternative si chiamano(Santos) e(Juve). Da valutare, infine, la situazione legata aIn casa biancoceleste, a bloccare il mercato è: quella attuale sembra l'estate giusta per il suo addio, vicino al Manchester United. Una volta salutato il serbo, Tare potrà tentare l'assalto adel Trabzonspor. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com