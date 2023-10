A inizio anni Duemila c'erano le Sette Sorelle, quest'anno sono otto: Milan, Inter, Juventus, Fiorentina, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio, in ordine secondo quella che è la classifica dopo otto giornate, nel prossimo mese si giocano molto tra campionato e coppe. Il Milan di tutte è quella con il calendario più complicato: affronterà Juve e Napoli e, in Europa, se la vedrà due volte con il Paris Saint-Germain. Non sarà una passeggiata nemmeno per la Lazio, che da sabato fino al 12 novembre, prima dell'ultima pausa del 2023 per gli impegni delle nazionali, giocherà in Champions due volte con il Feyenoord, in Serie a Firenze e contro la Roma. Mese ricco di insidie anche per l'Inter, soprattutto in campionato, con le trasferte di Torino e Bergamo e la sfida contro la Roma di Lukaku. Nella GALLERY il calendario di Milan, Inter, Juventus, Fiorentina, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio.