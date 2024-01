Serie A, un turno di squalifica per Palladino e Inzaghi: ecco quali partite saltano

Il Giudice Sportivo di Serie A ha notificato i suoi provvedimenti al termine della 20esima giornata di campionato.



Ci sono anche due allenatori che saranno fermati per la prossima giornata di campionato che li vedrà protagonisti: per effetto dell’espulsione subita nell’ultima partita contro l’Inter, Raffaele Palladino sconterà un turno di squalifica e non potrà guidare il Monza in occasione del match contro l’Empoli di domenica 21 gennaio (ore 15).



L’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi, ammonito invece in occasione della gara contro il Napoli del 13 gennaio scorso, ha ricevuto la quinta sanzione da inizio stagione e sarà dunque costretto a guardare dalla tribuna il prossimo turno contro il Genoa, fissato per le 18 di domenica 21.