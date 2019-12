L'Osservatorio Calcio Italiano ha pubblicato tutti i dati e ha dimostrato​ un aumento delle presenze negli stadi di Serie A. Al termine della diciassettesima giornata l'incremento registrato rispetto a un anno fa è del 6,4%: miglior risultato degli ultimi 5 anni.



L'Inter, per il quinto anno di fila, è prima per spettatori nelle gare casalinghe (63.697) con un aumento del 3.7% in un anno, seconda e terza Milan e Juventus.