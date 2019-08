Tra meno di sei giorni partirà il nuovo campionato di Serie A, durante le amichevoli ed il mercato abbiamo studiato con attenzione le mosse e i tatticismi delle squadre. Una sorpresa potrebbe essere il Genoa di Andreazzoli. Il Grifone arriva da una stagione in chiaro-scuro, con tanti cambi in panchina senza trovare mai la quadra giusta, e con il peso della perdita di Piatek a gennaio passato al Milan, perdere il proprio cannoniere a metà stagione non è certo il massimo. Adesso finalmente arriva un tecnico capace di esprimere delle idee di calcio ben precise e propositive, esatto! una proposta di calcio niente male... Trattenere un portiere come Radu è stata una grande mossa, lo scorso anno si è dimostrato affidabilissimo, nonostante il Genoa facesse in diverse occasioni acqua in ogni dove, il portiere ha spesso salvato i rossoblù.



Sulla linea difensiva a tre Biraschi si tiene il posto, dopo tante partite da terzino, torna a fare il centrale di destra mettendo a disposizione concentrazione e aggressività. Altro colpo fondamentale, cedere Romero e tenerlo però ancora un anno in rosa, il ragazzo è stato uno dei migliori centrali della passata Serie A si riconfermerà grazie alle ottime qualità difensive e di impostazione. Alla difesa si aggiunge l'esperienza di Zapata arrivato dal Milan. Attenzione anche al centrocampo con una linea mediana a quattro più un trequartista dietro le punte, disposizione tattica rocciosa e densa. Sulla corsia di destra torna la rapidità e la qualità di Romulo rientrato dal prestito alla Lazio. Poi i due centrali saranno Lerager, che dovrà confermare quanto messo in mostra negli ultimi mesi della passata stagione, e il nuovo arrivato, il pezzo da novanta, il metronomo del centrocampo genovese, arriva dall'Ajax Lasse Schöne, regista meraviglioso e battitore infallibile, dal 2009 ad oggi solo Ronaldo e Messi hanno messo a segno più punizioni di lui. A completare la linea sulla corsia di sinistra agirà capitan Criscito, bandiera del Genoa e terzino a tutta fascia dotato di un piede educatissimo, farà ancora faville nella sua zona di competenza; sono ancora doverosi gli applausi alla dirigenza rossoblù che vista l'età del numero 4 decide di acquistare Barreca, rincalzo di tutto rispetto, giovane e rapido. Ecco il trequartista, dopo la positiva stagione con i rivali di sempre, i concittadini della Samp, Saponara arriva al Genoa e si prende la trequarti, regia ed inserimenti sono il suo marchio di fabbrica, metterà in difficoltà le difese avversarie, con l'augurio che gli infortuni siano più clementi nei suoi confronti.



Ed ora ecco le due punte: resta Kouamè a garantire scatto e vivacità alla coppia offensiva, non proprio un bomber di razza però, non importa perchè fare tanti gol è il compito di un altro grande colpo, Pinamonti, reduce da un ottimo europeo giovanile e da un buon precampionato, tutti a Genova si aspettano il salto di qualità, il ragazzo ha doti importanti e adesso ha la chance giusta per mettere in mostra tutto il suo talento di attaccante moderno. Non possiamo sapere quanto andrà lontano questo Genoa, ma cominceremo a scoprirlo già da domenica quando il Grifone farà il suo esordio in campionato contro la Roma... to be continued...