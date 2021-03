Transfermarkt aggiorna i valori dei calciatori che militano nel nostro campionato e non mancano le sorprese. Fuori dalla top 10, per esempio, c'è, che rispetto all'ultima volta ha perso 10 milioni di euro. Chi ha 'perso milioni', ma è rimasto nelle prime posizioni, è Paulo, fuori per infortunio. Sorride, invece, il club nerazzurro, che ha in Lukaku il re della Serie A.L'fa la voce grossa, inseguita dalla, mentre c'è un solo giocatore del, così come ce n'è uno solo della, ma sul podio. Altro giocatore fuori dalla top 10 è Franck, trascinatore della squadra di Pioli, che però ha visto aumentare il suo valore di 10 milioni, secondo in questo senso alle spalle di Federico Chiesa (+12). Ecco la classifica completa dei 10 giocatori che valgono di più della nostra10. Stefan De Vrij, difensore dell’Inter: 55 milioni di euro.