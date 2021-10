Non è stato dei migliori il ritorno sulla panchina della Salernitana di Stefano Colantuono, sconfitto pesantemente in casa dall’Empoli per 2-4. Il tecnico granata, a Venezia, punta ad interrompere la striscia negativa esterna nella sfida contro l’altra neopromossa del campionato. Per gli esperti a regnare è l’equilibrio con i padroni di casa avanti però a 2,11 contro il 3,49 del «2». Il segno «X» si gioca invece a 3,45. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole position c’è l’1-1 offerto a 7,08; si sale a 10 per il 2-0 dei veneziani mentre l’1-2 a favore di Ribery e compagni, stesso risultato della scorsa stagione, vale 12,26 volte la posta. Proprio sul fuoriclasse francese ripone le possibilità di risalita mister Colantuono, con il primo gol in campionato in quota a 4,00. Si gioca a 2,45 una rete di Thomas Henry, in cerca di riscatto dopo l'autogol siglato lo scorso turno contro il Sassuolo. Spazio anche a David Okereke, a segno contro i neroverdi e ora dato a 3,35. La sfida a distanza tra le due squadre prosegue anche nelle quote salvezza, che al momento vede entrambe ad alto rischio retrocessione. Quella dei granata vale 1,10, Zanetti e i suoi sono invece a 1,55. Dietro di loro lo Spezia (1,60) che pure sarà impegnato nel derby salvezza contro il Genoa, ancora fermo a 6 punti ma al momento offerto a distanza di sicurezza, a quota 3,25.