Non solo Cagliari-Milan. Alle 18.30, per la sesta giornata di Serie A, di scena anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini allo stadio Bentegodi di Verona contro la formazione di Baroni. I bergamaschi, dopo l’ottima prova fornita in casa contro il Cagliari, cercano di riconfermarsi per dare l’assalto alla zona Champions League e avvicinare le posizioni di vertice. Gli scaligeri, invece, proveranno a invertire il trend negativo delle ultime tre partite, dove il Verona ha ottenuto un solo punto, collezionando due sconfitte consecutive. I gialloblù tenteranno di sfruttare l’attuale record negativo in trasferta degli orobici, che non sono ancora riusciti a ottenere punti.



I PRECEDENTI - Gli ultimi precedenti premiano l’Atalanta che ha vinto 4 volte su 5 in casa del Verona con Gasperini in panchina, il tecnico di Grugliasco ha invertito un vero e proprio trend negativo, infatti prima del suo arrivo i nerazzurri avevano perso 5 trasferte su 5 al Bentegodi. In favore dei ragazzi di Baroni c’è però il pessimo andamento esterno della Dea che arriva da 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte, due consecutive e che non perde 3 partite di fila lontana da Bergamo dal periodo ottobre-novembre 2017.