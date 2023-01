Dopo le partite del weekend, termina oggi con due gare laIn attesa di Bologna-Atalanta, il primo anticipo in scena nel Monday Night,è l'infuocata sfida salvezza dello Stadio Bentegodi di, tradi Marcoe Salvatoree ladi Massimiliano, due squadre profondamente deludenti fino a qui, che occupano rispettivamente l'ultimo e il penultimo posto della classifica, con 6 e 7 punti, una e zero vittorie sino ad ora e la salvezza lontana 9 e 8 punti. Uno spareggio senza grandi appelli, nonostante manchi ancora un girone alla conclusione del campionato, nel ricordo di Gianluca Vialli, che a Cremona ha iniziato la propria carriera, diventando grande.- La Cremonese ha vinto solo uno dei sei confronti in Serie A contro il Verona (3N, 2P): il suo unico successo contro i veneti nel massimo campionato risale all’ottobre del 1991 (3-0). Nonostante il Verona sia imbattuto in casa contro la Cremonese in Serie A, l’unico successo interno dei veneti contro i lombardi risale al 24 marzo 1985 (3-0 con le reti di Di Gennaro, Elkjaer e Briegel), mentre i due incontri più recenti sono terminati in parità. Il Verona ha perso 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro squadre lombarde (1V), tante sconfitte quante quelle che aveva rimediato nelle 29 precedenti (7V, 10N). Gli scaligeri, inoltre, non hanno trovato il gol in sei dei 12 confronti più recenti contro avversarie di questa regione (otto reti totali in questa striscia, appena 0.7 in media a match). Il Verona ha perso nove delle ultime 10 partite casalinghe di Serie A (1V) dopo essere rimasto imbattuto in sette delle precedenti 10 gare interne nella competizione (4V, 3N). La Cremonese ha conquistato quattro punti nelle prime otto trasferte di questa Serie A (4N, 4P); nella passata stagione di Serie B, dopo lo stesso numero di partite fuori casa, i punti collezionati dai grigiorossi erano più del triplo: 13, frutto di quattro successi, un pareggio e tre sconfitte. Nonostante sia reduce da un pareggio nell’ultima gara di campionato, il Verona subisce gol initerrottamente da 23 partite: l’unica volta che ha registrato una serie più lunga in Serie A di reti al passivo è stata nel 1997, quando è arrivato a 31. La Cremonese non ha ancora vinto una partita in questo campionato: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo una formazione ha chiuso il girone d’andata senza vittorie (il Verona 2015/16, poi arrivato ultimo a fine campionato). Dall’inizio della scorsa stagione (2021/22), Milan Djuric vanta la seconda miglior percentuale di gol di testa su gol totali nei maggiori cinque campionati europei tra quelli con almeno cinque marcature (83.3%, cinque su sei reti totali realizzate), meno solo di David Garcia dell’Osasuna (100%, cinque su cinque).Solo Deulofeu (quattro) ha colpito più legni di Cyriel Dessers (tre) in questa Serie A; il giocatore della Cremonese ha segnato due reti con 30 conclusioni e tra gli attaccanti con almeno altrettanti tiri, vantano una peggior percentuale realizzativa di lui (6.7%) solo Deulofeu (4.6%) e Lasagna del Verona (3.1%). David Okereke è il miglior marcatore della Cremonese in questa Serie A in trasferta con tre reti all’attivo. L’ultimo giocatore straniero che ha totalizzato più gol fuori casa per la squadra grigiorossa in un singolo massimo campionato è stato lo sloveno Matjaz Florijancic nel 1995/96 (quattro).Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Valeri; Buonaiuto; Zanimacchia, Dessers.