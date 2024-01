Serie A, Verona-Frosinone LIVE dalle 15

Prosegue la 22ª giornata di Serie A con Verona-Frosinone, in diretta dalle ore 15. La formazione scaligera di Baroni, dopo la sconfitta in casa della Roma, riparte per centrare la missione salvezza (attualmente 18ª a -1 dalla coppia Cagliari/Udinese). Di contro, i ciociari di Di Francesco – tornati al successo, che mancava dal 26 novembre, nella sfida contro Ranieri – vogliono definitivamente uscire dal periodo buio che li aveva coinvolti prima dell’ultimo turno (5 sconfitte consecutive prima della vittoria di Cagliari e un solo punto nei precedenti 7 incontri).