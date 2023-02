Hellas Verona-Lazio (calcio d'inizio ore 18.30) è uno dei due appuntamenti del lunedì della 21ª giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo (2 vittorie, 2 pareggi) per riprendersi il terzo posto solitario alle spalle dell'Inter; gli scaligeri di Zaffaroni, invece, hanno subito una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate (2 vittorie, 2 pareggi) e cercano tre punti che li porterebbero a -2 dallo Spezia 17°.



STATISTICHE - Il Verona ha vinto 13 delle 51 sfide in Serie A contro la Lazio (18 pareggi, 20 sconfitte): solo contro Fiorentina e Cagliari i gialloblù hanno ottenuto più vittorie nel massimo campionato (entrambi 14). La Lazio, però, dopo il 2-0 dell'andata potrebbe vincere entrambi i confronti stagionali contro l'Hellas in A per la prima volta dal 2017/18. Nelle ultime 14 sfide in casa degli scaligeri, il bilancio è in grande equilibrio: cinque successi per parte e quattro pareggi, 4-1 per i gialloblù nel confronto più recente al Bentegodi (24 ottobre 2021).



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Hellas Verona-Lazio.