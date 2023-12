Hellas Verona-Lazio è il match, valido per la 15ª giornata, che apre questo sabato di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri sono tornati alla vittoria nello scorso turno (1-0 contro il Cagliari), dopo aver collezionato un solo punto in tutto il mese di novembre. Occasione da non sprecare per i biancocelesti per riavvicinarsi alla zona Champions, ora distante 4 punti. Gli scaligeri, invece, dopo il folle pareggio ottenuto all’ultimo secondo a Udine, sono alla ricerca di un successo che manca da fine agosto (2ª giornata, 2-1 contro la Roma).