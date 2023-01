La sfida del Bentegodi apre la 19^ giornata del campionato di Serie A. Il Lecce affronta il match con il morale alto per il punto conquistato al Via del Mare contro il Milan, l''Hellas arriva all'importante sfida con la voglia di ripartire dopo il ko di San Siro contro l'Inter. Zaffaroni non vuole cedere in questo avvio di 2023 che ha visto gli scaligeri reagire con 4 punti conquistati in 3 partite. E' una sfida salvezza che mette in palio punti pesanti