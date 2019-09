Ilin un campo, storicamente, ostico per i rossoneri. Due scudetti persi, un bilancio ache sorridere all', due sole vittorie negli ultimi vent'anni al(l'ultima nel 2014, con la doppietta di Honda che diede la vittoria ai rossoneri). A tutto questo va aggiunto un altro tabù: quelle della sosta. I milanisti, infatti, non vincono da 3 anni dopo la pausa per le nazionali. Alle 20.45 si sfidano, posticipo della terza giornata della Serie A.- Marco, dopo il ko con l'e la vittoria di misura sul, cerca conferme: oltre al risultato, infatti, è richiesta una forte identità, segnali di un lavoro iniziato a luglio e che possa dare i primi segnali. Via André Silva, al centro dell'attacco rossonero ci sarà Krsyzstof, alla ricerca del primo gol in campionato.- Matteo, ex della gara, con un passato nel settore giovanile del Milan, ha segnato il gol della vittoria scaligera la scorsa settimana; Hakanha aperto le marcature in tre delle ultime 4 vittorie del Milan.: Silvestri; Rrhamani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Miguel Veloso, Amrabata, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Suso, Piatek. .